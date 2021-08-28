الصحة تعلن استخدام "روبوت" لتشخيص المريض قبل وصوله للطبيب (فيديو)

قال المهندس محمد السيسي، مدير المشروعات الهندسية بهيئة الرعاية الصحية، إننا نعمل على تطبيق التحول الرقمي في جميع المنشآت الطبية لضمان تقديم خدمات طبية أفضل للمواطنين، مؤكدًا ان المنظومة الصحية والطبية في مصر تشهد تغيرا كبيرا جدًا.





وأضاف "السيسي"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم السبت، أن هناك مجموعة من الطلاب بجامعات عين شمس والمنصورة وغيرها بدأوا في الاتجاه لجعل مشروعات تخرجهم البحثية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتطويع التكنولوجية في المجالات الطبية والبحثية، والهيئة ترعى هذه الأفكار.



