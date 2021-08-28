بحفلة واحدة .. رامي صبري يسيطر على الساحل الشمالي

أبدع النجم رامي صبري، في حفله الغنائي الذي أحياه أول أمس في بورتو جولف مارينا والذي شهد حضور غير مسبوق مما جعله يرفع شعار"كامل العدد".



على الرغم من إحياء رامي، حفلة واحدة في الساحل الشمالي ويرجع هذا لتوقفه فترة عن العمل لوفاة شقيقه كريم، إلا أنه استطاع أن يسيطر على الساحل الشمالي بهذا الحفل الذي فاز بلقب "الحفل الأقوى" بموسم الصيف.



حرص رامي، خلال الحفل على توجيه الشكر لجميع الحاضرين ولأصدقائه الشاعر تامر حسين، والملحم عزيز الشافعي وشادي حسن، الذين حرصوا على حضور الحفل لمشاركة رامي، اللحظات السعيدة ولتوثيق نجاحهم معه.



تألق رامي، على خشبة المسرح بتقديمه مجموعة كبيرة من أغانيه القديمة والحديثة وسط هتافات وصيحات الجمهور التي هزت أركان المكان، كما قدم رامي، الدعم لكل من المطرب الشاب محمد شاهين، والمطربة شيرين يحيى، بإتاحتهم فرصه الغناء معه على المسرح.



جدير بالذكر أن رامي، طرح مؤخرا أغنية"بيحرك في المشاعر" وحققت نجاح كبير ونسب مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب".





