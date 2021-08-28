شاهد.. محمد الشرنوبي ينشر صور جديدة من حفله جدة

شارك الفنان محمد الشرنوبي جمهوره بصور جديده له أثناء حفله جدة في المملكة العربية السعودية









نشر الفنان محمد الشرنوبي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" صور له وعلق عليها قائلاً:"لتاني مرة على مسرح السوبر دوم بجدة في المملكة العربية السعودية".









وفي سياق آخر شارك الفنان محمد الشرنوبي في مسلسل وكل ما نفترق الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي بطولة ريهام حجاج، أيتن عامر، أحمد فهمي، عمرو عبد الجليل، طارق عبد العزيز، رحاب الجمل، أحمد صيام، هند عبد الحليم ، إخراج كريم العدل.