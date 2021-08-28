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داليا البحيري تفاجئ جمهورها بلوك جديد

السبت 28/أغسطس/2021 - 03:57 م
بوابة الفجر
أروي حمدي

شاركت الفنانة داليا البحيري متابعيها على حسابها عبر خاصية "إستوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام من خلال نشرها صورة جديدة لها تتميز فيها باللوك الجديد

فاجأت داليا متابعيها بعدما ظهرت للمرة الأولى بدون لون شعرها المعتاد عليها محبوبيها وذلك بعدما غيرت هذا اللون إلى "الأشقر الغامق".

يذكر أن داليا البحيري شاركت في مسرحية "أبو العربي في ميشين إيمبوسيل" وهي من بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، أحمد فتحي، محمد جمعه، حجاج عبد العظيم، ليلي عز العربي، إخراج تامر عرب، تأليف محسن رزق.
داليا البحيري تفاجئ جمهورها بلوك جديد
داليا البحيري تفاجئ جمهورها بلوك جديد

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