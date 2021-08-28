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تعرف على شخصيه باسم سمرة في فيلم الجواهرجي

السبت 28/أغسطس/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
يعيش الفنان باسم سمرة حالة من النشاط الفني حيث يشارك في أكثر من عمل، يقترب من إنتهاء تصوير فيلم الجواهرجي بطولة محمد هنيدي، منى زكي.



ويقوم بتجسيد دور جواهرجي ثري في أحداث الفيلم الذي يناقش أزمات الحياه الزوجيه بشكل كوميدي، والفيلم من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.




وفي سياق آخر يشارك الفنان باسم سمرة في بطولة مسلسل منورة بأهلها بطولة ليلى علوي، غادة عادل والعمل من نوعيه 10 حلقات ويشارك في المسلسل أحمد السعدني، عباس أبو الحسن، ناهد السباعي.



يذكر أن آخر أعمال الفنان باسم سمرة مسلسل بنت السلطان الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي بطولة روجينا، أحمد مجدي، محمد مهران، حسن أبو الروس، إخراج أحمد شفيق

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