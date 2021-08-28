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محافظ بورسعيد يستقبل رئيس المعاهد القومية التعليمية

السبت 28/أغسطس/2021 - 03:42 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
شيماء الريس
استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، الدكتور محمد عبد الهادي، رئيس المعاهد القومية التعليمية، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد.

المعاهد القومية التعليمية
ورحب محافظ بورسعيد برئيس المعاهد القومية التعليمية، مناقشا عددا من الموضوعات مع الدكتور محمد عبد الهادى، وأهمها سير العمل داخل مدرسة الليسية والتى تشرف عليها هيئة المعاهد القومية التعليمية، مشيرا إلى دور هيئة المعاهد القومية فى متابعة سير النظام الدراسي بالشكل الأمثل فى المدارس التابعة للهيئة، وبما يتماشى مع خطة الدولة للارتقاء بالعملية التعليمية.

طفرة تنموية ببورسعيد
ومن جانبه، وجه رئيس المعاهد القومية التعليمية الشكر لمحافظ بورسعيد، مشيدا بالطفرة التنموية التى شهدتها بورسعيد مؤخرا فى كافة المجالات، وأهمها القطاع التعليمى، وتوفير المناخ الدراسي المناسب للطلاب فى كافة المراحل التعليمية.

الكلمات المفتاحية

محافظ بورسعيد رئيس المعاهد القومية التعليمية اللواء عادل الغضبان،

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