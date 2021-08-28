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شحن 8000 طن صودا كاوية من ميناء غرب بورسعيد وتداول 20 سفينة

السبت 28/أغسطس/2021 - 03:44 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ERDEK والتي ترفع علم بنما، وذلك لشحن 8000 طن صودا من الميناء.

تفاصيل الحركة لموانئ بورسعيد
وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 20 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 4سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن. 

نشاط ميناء غرب بورسعيد
بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة ومغادرة سفينة حاويات ومتواجد علي الأرصفة سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.


وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.
شحن 8000 طن صودا كاوية من ميناء غرب بورسعيد وتداول 20 سفينة
شحن 8000 طن صودا كاوية من ميناء غرب بورسعيد وتداول 20 سفينة

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