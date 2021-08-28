يستعد برشلونة الإسباني لمباريات قوية فى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2020/2021 من أجل المنافسة على اللقب القاري.





وأسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا على وقوع فريق برشلونة فى مجموعة تضم كل من بايرن ميونيخ الألماني وبنفيكا البرتغالي ودينامو كييف الأوكراني.





جدول مواعيد مباريات برشلونة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا:





برشلونة ضد بايرن ميونخ يوم الثلاثاء 14 سبتمبر

بنفيكا ضد برشلونة يوم الأربعاء 29 سبتمبر

برشلونة ضد دينامو كييف يوم الأربعاء 20 أكتوبر

دينامو كييف ضد برشلونة يوم الثلاثاء 2 نوفمبر

برشلونة ضد بنفيكا يوم الثلاثاء 23 نوفمبر

بايرن ميونخ ضد برشلونة يوم الأربعاء 8 ديسمبر.