Advertisements

جدول مواعيد مباريات باريس سان جيرمان في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

السبت 28/أغسطس/2021 - 03:46 م
بوابة الفجر
محمد جمال
يستعد باريس سان جيرمان الفرنسي لمواجهات قوية فى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2020/2021 بعدما أسفرت القرعة عن وقوع البي أس چي فى مجموعة قوية.

ويقع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الذي تعاقد مع الأسطورة ليونيل ميسي فى مجموعة تضم كل من مانشستر سيتي الإنجليزي وكلوب بروج البلجيكي ولايبزيج الألماني.

جدول مواعيد مباريات باريس سان جيرمان في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا:

15 سبتمبر باريس سان جيرمان ضد كلوب بروج
28 سبتمبر باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي الإنجليزي
19 أكتوبر باريس سان جيرمان ضد لايبزيج الألماني
3 نوفمبر لايبزيج الألماني ضد باريس سان جيرمان
24 نوفمبر مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان
7 ديسمبر كلوب بروج ضد باريس سان جيرمان

الكلمات المفتاحية

موعيد مباريات باريس سان جيرمان مواعيد مباريات باريس سان جيرمان مباريات باريس سان جيرمان جة

أخبار تهمك

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

شقيق بدرية طلبة يهددها "انتوا اللي بدأتوا الحرب معايا"

منذ ساعتين

حقيقة مفاوضات الزمالك لضم أجاي

منذ ساعة و 9 دقيقة

مجزرة في الزمالك.. كارتيرون يطرد 9 لاعبين خارج أسوار القلعة البيضاء

منذ 7 دقائق

عاجل.. المحكمة الدستورية تقضي باختصاص القضاء العادي نظر المنازعات

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الكشف عن سبب تعثر مفاوضات الأهلى مع شادى حسين

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل- بوتشيتشنو يحسم موقف مبابي من المشاركة أمام ستاد ريمس

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل - باتريس كارتيرون يكتب نهاية رباعى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يوجه ضربة قاضية للأهلي ويضم نجمه

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - باريس سان جيرمان يُفجر قنبلة نووية في وجه ريال مدريد بشأن مبابي

منذ حوالي 20 ساعة

صراع بين الأهلي والزمالك على ضم موهبة الدوري

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الأهلي يُعلن التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 17 ساعة

صفقتان جديدتان في طريقهما إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يلتقي أمير قطر في بغداد

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل- الأهلي يتوصل لاتفاق لضم نجم بيراميدز

منذ يوم

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

التفاصيل الكاملة لقرعة دوري أبطال أوروبا 2019-2020

موعد مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2019-2020

قرعة دوري أبطال أوروبا.. مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وجهاً لوجه

بدون ميسي.. برشلونة في مواجهة ثأرية أمام بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا

ميسي ضد جوارديولا.. صدام ناري لباريس في قرعة دوري أبطال أوروبا

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:31 م

مجزرة في الزمالك.. كارتيرون يطرد 9 لاعبين خارج أسوار القلعة البيضاء

صفقتان جديدتان في طريقهما إلى الأهلي

01:01 م

عاجل - باتريس كارتيرون يكتب نهاية رباعى الزمالك

09:30 ص

عاجل - باريس سان جيرمان يُفجر قنبلة نووية في وجه ريال مدريد بشأن مبابي

09:02 م

حقيقة مفاوضات الزمالك لضم أجاي

03:29 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

ads
Advertisements