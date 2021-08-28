يستعد باريس سان جيرمان الفرنسي لمواجهات قوية فى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2020/2021 بعدما أسفرت القرعة عن وقوع البي أس چي فى مجموعة قوية.





ويقع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الذي تعاقد مع الأسطورة ليونيل ميسي فى مجموعة تضم كل من مانشستر سيتي الإنجليزي وكلوب بروج البلجيكي ولايبزيج الألماني.





جدول مواعيد مباريات باريس سان جيرمان في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا:





15 سبتمبر باريس سان جيرمان ضد كلوب بروج

28 سبتمبر باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي الإنجليزي

19 أكتوبر باريس سان جيرمان ضد لايبزيج الألماني

3 نوفمبر لايبزيج الألماني ضد باريس سان جيرمان

24 نوفمبر مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان

7 ديسمبر كلوب بروج ضد باريس سان جيرمان