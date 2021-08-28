60.1% من السكان يتلقون تطعيمًا كاملًا ضد كورونا في ألمانيا

قالت السلطات الصحية في ألمانيا، اليوم السبت، إن 60.1% من السكان (ما يعادل نحو 50 مليون نسمة) حتى الآن تلقوا تطعيماً كاملاً من جرعتين ضد كورونا.

وأفادت بيانات وزارة الصحة الألمانية،بتلقي أقل بقليل من 65%من السكان في ألمانيا جرعة أولى، على الأقل، من لقاح مضاد لكورونا (ما يعادل 54 مليون نسمة).

وكان وزير الصحة الألماني ينس شبان، حث المواطنين مجددا اليوم على تلقي اللقاح، وغرد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل لقاح يساعدنا على اجتياز الخريف والشتاء معا بأمان".

وقد بدأت حملة التطعيم في ألمانيا نهاية العام الماضي، وتم إعطاء الأولوية في بادئ الأمر لمن تجاوزوا 80 عاماً، والمقيمين بدور المسنين والرعاية، والأطقم الطبية، وأيضا أصحاب الأمراض المزمنة الذين يزداد لديهم خطر الإصابة بأعراض شديدة من كورونا.