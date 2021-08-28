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الوقاية من السكري وتقوية المناعة.. ما لا تعرفيه عن فوائد زيت الزيتون على الريق

السبت 28/أغسطس/2021 - 03:47 م
بوابة الفجر
يحتوي زيت الزيتون على العديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة وله فوائد مذهلة للنساء، ومن فوائده المذهلة على الريق تتمثل في التالي:

محاربة الأمراض السرطانية
وفقا للعديد من الابحاث، تبين أن حمض الأوليك المتوفر في زيت الزيتون، يساعد في القضاء على الخلايا السرطانية، ويمنع تشكلها.
 
يساعد على عملية هضم الطعام
يساعد على عملية هضم الطعام وتسهيل حركة الأمعاء، مما يجعله علاجا مفيدا لمشكلة الإمساك.

الوقاية من السكري
يعمل على خض نسبة السكر في الدم، واستناداً إلى دراسات علمية متنوعة، فقد ذكر أنه يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

تقوية جهاز المناعة
يحتوي زيت الزيتون على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، ومنها فيتامين هـ H، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تلعب دوراً في خفض تعرّض خلايا وأنسجة وأعضاء الجسم للتلف.

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