تامر حسني يطلب من زينة "زغروطة" بالساحل المشالي

حرصت الفنانة زينة على حضور حفلة صديقها الفنان تامر حسني بساحل الشمالي ليلة أمس وتعد ختامًا لحفلاته بالساحل الشمالي لعام 2021.



رحب الفنان تامر حسني بزينة أثناء الحفلة وطلب منها أن "إلقاء زغروطة" قائلًا: "سمعينا زغروطة يا زينة"، لتحمل زينة المايك وتلقي "زغروطة" على أنغام الموسيقي نالت أعجاب وتصفيق حار من جمهور الحفل.







ومن جانب أخر أحتفلت بمسة بوسيل زوجه الفنان تامر حسني بعيد ميلادة على المسرح مع الجماهير.



طلب تامر من زوجتة الغناء له على المسرح قائلا: "سقفة لـ بسمة يلا غني.. اتكسفتي.. انتي هريانا غني في البيت".



لترد بسمة وتغني أغنية "كل سنة وانت طيب ومن قلبي قريب" لزوجها فيعبر تامر عن حبه لزوجته أمام جمهوره ويعانقها ويقبل رأسها.