الوحدة الإماراتي يعلن عن تجديد منصور الحربي لمدة 4 مواسم

أعلن نادي الوحدة الإماراتي، عن تجديد عقد لاعبه منصور الحربي 4 أعوام مقبلة.









وذكر نادي الوحدة في بيان له عبر حسابه الرسمي على تويتر، أنه جدد عقد الحربي، والذي يلعب للمنتخب الإماراتي الأول وكذلك الأولمبي، بحيث يبقى في صفوف الفريق حتى عام 2025.









وكان الوحدة قد تعادل 1-1 مع ضيفه بني ياس، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإماراتي لكرة القدم.









ويحتل الوحدة المركز الرابع في ترتيب الدوري الإماراتي برصيد أربع نقاط بعد مرور جولتين، حيث افتتح الموسم بالفوز 4-0 على العروبة.