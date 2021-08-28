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غدا.. بدء التسجيل الإلكتروني لتنسيق المدن الجامعية بالأزهر

السبت 28/أغسطس/2021 - 03:52 م
بوابة الفجر
كشفت جامعة الأزهر عن موعد بدء التسجيل الإلكتروني لتنسيق المدن الجامعية بالأزهر، فمن المقرر فتح باب التنسيق بالقاهرة والأقاليم إلكترونيًّا غدٍ الأحد.

موعد بدء التسجيل الإلكتروني لتنسيق المدن الجامعية بالأزهر

ويبدأ التسجيل الإلكتروني لتنسيق المدن الجامعية بالأزهر غدا الأحد الموافق 29  من أغسطس لعام 2021، ويستمر حتى الخميس المقبل الموافق 2 من سبتمبر 2021م. 
 
رابط التسجيل الإلكتروني لتنسيق المدن الجامعية بالأزهر

وأكدت جامعة الأزهر، أن التسجيل إلكتروني سيكون من خلال موقع خدمات جامعة الأزهر عن طريق رابط https://azu.edu.eg/azharsr/Home/StartPage

كما أن التسجيل سيكون متاح لطلاب وطالبات فرق النقل والفرق النهائية، شريطة النجاح والحصول على تقدير(ممتاز، أو جيد جدا). 

لقاح فيروس كورونا

وطالبت جامعة الأزهر الطلاب والطالبات بسرعة التسجيل عبر موقع وزارة الصحة لتلقى لقاح فيروس كورونا، فهذا شرط من شروط السكن في المدينة الجامعية، وليس شرطًا من شروط التسجيل الإلكتروني.

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