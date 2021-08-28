كشف حقيقة رحيل نجم الزمالك عن القلعة البيضاء

كشف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمد أشرف روقا، عن حقيقة رحيله عن القلعة البيضاء قبل الموسم الجديد.









وخلال تصريحات مع الإعلامي إبراهيم فايق عبر قناة أون تايم سبورت قال روقا: "أنا مستمر مع نادي الزمالك حتي هذة اللحظة".









وأضاف:" سوف يكون هناك جلسة خاصة مع إدارة الفريق، لحسم مصيري بعد الانتهاء من الاحتفال ببطولة الدوري المصري الممتاز".









وأكد الإعلامي إبراهيم فايق: أن محمد أشرف روقا لاعب وسط نادي الزمالك، تلقى خلال الفترة الحالية أكثر من عرض الرحيل عن القلعة البيضاء.



