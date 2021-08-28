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تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع ضد فياريال في الدوري الإسباني

السبت 28/أغسطس/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
يلتقي فريق أتلتيكو مدريد نظيره فياريال يوم الاحد 29 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.


ومن المقرر ان تقام المباراة يوم الاحد المقبل في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.


وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ماكس المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإسباني الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال.


وجاءت تشكيلة أتلتيكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أوبلاك.
خط الدفاع: ترابيير، فيليبي، هيرموسو، ساؤول.
خط الوسط: كوكي، هيريرا، دي بول، فيتولو.
خط الهجوم: كوريا، سواريز.

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