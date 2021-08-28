إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 215 مليون حالة

تجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم، 215 مليون حالة حتى صباح اليوم السبت، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 5.1 مليار جرعة.

وبحسب بيانات موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، وصل إجمالي الإصابات إلى 215 مليونا و452 ألفا و283 إصابة.

وأفادت البيانات، بأن إجمالي الوفيات من جراء الوباء ارتفع إلى 4 ملايين و486 ألفاً و39.

ووصل إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم إلى 5 مليارات و136 مليون و251 ألفا و482.

ويذكر أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.