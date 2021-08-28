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"يوتيوب" يطلق ميزة جديدة لأصحاب هواتف أيفون قريبا

السبت 28/أغسطس/2021 - 03:59 م
بوابة الفجر
يستعد تطبيق مقاطع الفيديو الشهير "يوتيوب" لطرح ميزة جديدة لأصحاب هواتف "آيفون" ونظام تشغيل "iOS".

ووفقا لتقرير نُشر عبر موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، تبين أن "يوتيوب" طرح تقنية عرض "الصورة داخل الصورة" لكافة مستخدمي نظام تشغيل "iOS" على أجهزة "آيفون" و"آيباد".
 
وم المقرر، أن يطرح "يوتيوب" هذه الميزة بالولايات المتحدة لمستخدمي خدمة "برميوم" مدفوعة الأجر، على أن يتم توفيرها لباقي المستخدمين في وقت لاحق.

ومن المفترض أن ينتهي الاختبار في 31 أكتوبر، وسيوفر بعدها تطبيق "يوتيوب" تلك التقنية لباقي المستخدمين حول العالم.

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