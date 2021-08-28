الاقتصاد الأمريكي ينمو بنسبة 6.6 % في الربع الثاني





بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة 6.6 في المائة، في الربع الثاني بمعدل سنوي، أي أكثر بقليل مما كان متوقعا، وفق التقدير الثاني لوزارة التجارة الذي صدر أمس.





ووفقا لـ"الفرنسية"، كان التقدير الأول قد توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 6.5 في المائة. وأدت إعادة فتح الاقتصاد بفضل التطعيم وتوزيع مساعدات بمليارات الدولارات على الأسر إلى زيادة استهلاك الأمريكيين في الربع الأول.





وينشر عادة تقدير أولي يتعلق بالنمو في الولايات المتحدة، ثم يتم تنقيحه بعد شهر ويعاد تنقيحه بعد شهر آخر. وتفضل الولايات المتحدة اعتماد النمو بمعدل سنوي، وهو يقارن بالربع السابق لتوقع النمو على مدار العام بأكمله بهذه الوتيرة.





وبلغت الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي 1.6 في المائة، مطابقة للتقدير الأول، إذا قارناها بالربع السابق وفق طريقة الحساب التي تستخدمها دول أخرى مثل فرنسا.





وسمح هذا المعدل لأكبر اقتصاد في العالم بالعودة إلى مستوى ما قبل الجائحة، حين تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى مثيله في الربع الأخير من عام 2019، أي قبيل بدء أزمة كوفيد - 19.





إلى ذلك، أظهر تقرير نشرته وزارة العمل الأمريكية أمس، تسجيل ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة الجديدة، في الأسبوع الذي انتهى في 21 آب (أغسطس). وأظهر التقرير أن عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة ارتفع إلى 353 ألفا، بزيادة بأربعة آلاف عن البيانات المعدلة للأسبوع السابق الذي شهد تسجيل 349 ألف طلب إعانة بطالة.





وكان المحللون قد توقعوا ارتفاع عدد الطلبات إلى 350 ألفا مقابل الـ348 ألفا التي جرى الإعلان عنها في البداية للأسبوع السابق.





من جهة أخرى، أعلنت مجموعة "أكسيل شبرينجر" الإعلامية أمس، استحواذها على مجموعة "بوليتيكو" الأمريكية المنافسة. وأوضحت المجموعة الألمانية العملاقة، أن هذه هي أكبر صفقة استحواذ في تاريخها، مشيرة إلى أنها وقعت اتفاقا مع مؤسس المجموعة الأمريكية، روبرت البريتون، للاستحواذ عليها بالكامل.





يذكر أن أهم منتجات المجموعة الأمريكية هي العلامة الصحافية الرقمية التي تحمل الاسم "بوليتيكو"، ويتعين موافقة سلطات حماية المنافسة ومنع الاحتكار على الصفقة.





وتتوقع "شبرينجر" إتمام الصفقة في الربع الأخير من العام الحالي، وبهذه الصفقة، تؤكد "شبرينجر" استراتيجيتها للنمو، ولا سيما فيما يتعلق بالتمدد في السوق الإعلامية في الولايات المتحدة.





وكانت المجموعة الألمانية، التي تملك العلامتين الصحافيتين البارزتين "بيلد" و"فيلت" في ألمانيا، قد دخلت في عام 2019 في شراكة استراتيجية مع المستثمر الأمريكي كولبيرج كرافيس روبرتس، ثم انسحبت من البورصة في 2020، وتهدف "شبرينجر" إلى الإسراع بالنمو في مجال الأعمال الرقمية.





تجدر الإشارة إلى أن "شبرينجر" تمتلك بالفعل في السوق الإعلامية الأمريكية العلامتين الإخباريتين "انسايدر" و"مورنينج برو"، كما أطلقت المجموعة في ألمانيا الأحد الماضي قناة تلفزيونية تابعة لصحيفتها الأوسع انتشارا في البلاد "بيلد".



