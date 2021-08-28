مجلس جنوب الوادي: تسيير قوافل شاملة لقرى "حياة كريمة" وبروتوكول تعاون مع الوطنية للإعلام





وافق مجلس جامعة جنوب الوادي بجلسته الاخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا، برئاسة الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة ورئيس المجلس، على القرارات التالية:



1- بروتوكول التعاون بين جامعة جنوب الوادي وجمعية الطفولة والتنمية بأسيوط، وذلك للقضاء علي أشكال العنف المختلفة ضد الأطفال.



2- بروتوكول التعاون المشترك في مجال التدريب بين الجامعة والهيئة الوطنية للإعلام، ممثلة في معهد الإذاعة والتليفزيون.



3- مذكرة التفاهم بين الجامعة والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالغردقة.



4- مذكرة التفاهم بين قسم طب الحيوان بكلية الطب البيطري بالجامعة وكلية الطب البيطري بجامعة كاجو شيما باليابان.



5- مذكرة التفاهم بين قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب بالجامعة ووحدة نظم المعلومات الجغرافيا بمحافظة قنا.



6- تسيير قوافل شاملة لقرى مبادرة حياة كريمة وذلك في إطار خطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال عام 2021 م.



7- منح اللقب العلمي للدكتور محيي عبد الله محمود هريدي لوظيفة أستاذ بكلية الطب البيطري.



8- التعيين في وظيفة أستاذ مساعد بكلية الطب البيطري للدكتورة ايمان سيد محمد حسن.



9- منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لكل من الدكتور محمد أحمد عبد اللاه قناوي والدكتورة حنان عبد الفتاح محمد حسن بكلية العلوم.



10- التعيين في وظيفة مدرس لكل من الدكتورة آيات أحمد رضوان تمراز بكلية العلوم، والدكتور محمد قرشي عباس دندراوي والدكتورة شيماء عبد العظيم أبو الوفا بكلية الطب البيطري، والدكتور هاني فوزي عبد الغني خلاف بكلية الاعلام وتكنولوجيا الاتصال، والدكتور محمود عربي عبد الخالق والدكتور وليد محمد شاكر بهلول والدكتورة نهي يحيي محمد أحمد بكلية طب الفم والأسنان.



11- ووافق المجلس على منح درجة الدكتوراه لعدد 13 طالب وطالبة، ودرجة الماجستير لعدد20 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة.



12- منح طلاب كلية التجارة الناجحين دور يونيو 2021م، برنامج الماجستير المهني في التجارة شعب (المحاسبة، اقتصاديات الصحة، ادارة الاعمال)، وعددهم 44 طالب وطالبة.



13- منح طلاب كلية التجارة الناجحين دور يونيو 2021م دبلوم الدراسات العليا شعب (دبلوم محاسبة ومراجعة، دبلوم ادارة المستشفيات) وعددهم 210 بنظام الساعات المعتمدة.



14- منح طلاب كلية التجارة الناجحين دور يونيو 2021م دبلوم الدراسات العليا شعبة محاسبة ومراجعة وعددهم 20 بنظام اللائحة القديمة.



15- منح طلاب كلية التجارة الناجحين بالسنة النهائية في دور يوليو 2021م درجة البكالوريوس في العلوم المالية والتجارية نظام التعليم المفتوح برنامج جامعة جنوب الوادي شعبتي (المحاسبة والحاسبات، تكنولوجيا المعلومات وإدارة المشروعات) فرع (قنا - الغردقة) وعددهم 23.



16- منح طلاب كلية الحقوق الناجحين بالسنة النهائية في دور يوليو 2021م درجة الليسانس في الحقوق شعبة العلوم القانونية بنظام التعليم المفتوح وعددهم 12 طالب وطالبة.



17- منح طلاب كلية التربية الرياضية الناجحين دور يوليو 2021م، دبلوم المناهج وطرق التدريس شعبة المناهج وطرق التدريس وعددهم 6 طالب وطالبة.



18- منح طلاب كلية التربية الرياضية الناجحين دور يوليو 2021م، دبلوم علوم الصحة الرياضية شعبة الاصابات الرياضية والتأهيل البدني وعددهم 49.



19- منح طلاب كلية التربية الرياضية الناجحين دور يوليو 2021م، دبلوم العلوم التربوية والنفسية الرياضية شعب (الاخصائي النفسي الرياضي - ذوى الاحتياجات الخاصة) وعددهم 31.



20- منح طلاب كلية التربية الرياضية الناجحين دور يوليو 2021م، دبلوم الادارة الرياضية والترويح شعبة التسويق الرياضي وعددهم 3.



21- منح طلاب كلية التربية الرياضية الناجحين دور يوليو 2021م، دبلوم التدريب الرياضي وعلوم الحركة شعبة التدريب الرياضي وعلوم الحركة وعددهم 13 طالب وطالبة.



22- منح طلاب كلية العلوم الناجحين بدبلوم الدراسات العليا دبلوم مهنية في الكيمياء الحيوية التحليلية (تحسينات) وعددهم 11 طبقا للساعات المعتمدة.



23- منح طلاب كلية العلوم الناجحين بدبلوم الدراسات العليا دبلوم الميكروبيولوجيا التطبيقية (تخلفات) وعددهم 22.



24- منح طلاب كلية العلوم الناجحين دبلوم الدراسات العليا دبلوم مهنية في الكيمياء الحيوية التحليلية (تخلفات) دور مارس وعددهم 59.



25- منح طلاب كلية الآداب الناجحين دور يوليو 2021م، دبلوم الدراسات العليا شعبتي (دبلوم الاعلام "العلاقات العامة والاعلان"، دبلوم علم النفس الإكلينيكي) وعددهم 19 طالب وطالبة.



26- منح طالب واحد بكلية الآثار دبلوم آثار مصرية دور يونيو 2021م، بتقدير جيد.



27- منح طلاب كلية التربية بقنا الناجحين دور يونيو 2021م، الدبلوم العام في التربية نظام العام الواحد شعب مختلفة وعددهم 749 طالب وطالبة.



28- منح طلاب كلية التربية بقنا الناجحين دور يونيو 2021م، الدبلوم العام في التربية نظام العامين الفرقة الثانية شعبتي (الشعبة العامة، اجتماع) وعددهم 2.



29- منح طلاب كلية التربية بقنا الناجحين دور يونيو 2021م، الدبلوم الخاصة في التربية شعب مختلفة وعددهم 169.



30- منح طلاب كلية التربية بقنا الناجحين دور يونيو 2021م، الدبلوم المهنية في التربية شعب مختلفة وعددهم 438 طالب وطالبة.



31- منح طلاب كلية التربية بالغردقة الناجحين دور يونيو 2021م، الدبلوم العام في التربية نظام العام الواحد شعب مختلفة وعددهم 53.



32- منح طلاب كلية التربية بالغردقة الناجحين دور يونيو 2021م، الدبلوم العام في التربية نظام العامين الفرقة الثانية شعبتي (الشعبة العامة، رياضيات) وعددهم 3.



33- منح طلاب كلية التربية بالغردقة الناجحين دور يونيو 2021م، الدبلوم الخاصة في التربية شعب مختلفة وعددهم 38.



34- منح طلاب كلية التربية بالغردقة الناجحين دور يونيو 2021م، الدبلوم المهنية في التربية شعب مختلفة وعددهم 129 طالب وطالبة.



35- منح طلاب المعهد الفني للتمريض التابع لكلية التمريض الناجحين بالسنة النهائية في دور سبتمبر 2020م، درجة دبلوم البرنامج التجسيرى، للحصول علي دبلوم المعهد الفني للتمريض (دور أول) وعددهم 20 طالب وطالبة.



36- منح طلاب المعهد الفني للتمريض التابع لكلية التمريض الناجحين بالسنة النهائية في دور سبتمبر 2020م، درجة دبلوم المعهد الفني للتمريض وعددهم 4.



37- منح طلاب المعهد الفني للتمريض التابع لكلية التمريض الناجحين بالسنة النهائية في دور سبتمبر 2020م، درجة دبلوم البرنامج التجسيرى للحصول علي دبلوم المعهد الفني للتمريض (دور ثان) وعددهم 10طلاب.