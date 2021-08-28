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حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف بالدقي

السبت 28/أغسطس/2021 - 04:09 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، اليوم السبت، بحبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف بالدقي في الجيزة.

وباشرت النيابة، التحقيق مع عاطلين، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بالدقي.

وافادت التحقيقات، أن المتهمان لديهما معلومات جنائية، وارتكبا حوالي 14 واقعة سرقة بأسلوب الخطف، مستخدمين دراجة بخارية في عمليات السرقة.

وكانت معلومات قدر وردت لقطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الجيزة) بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فـي ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية متخذان من دائرة قسم شرطة الدقي مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات وباستهدافهما أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قيادة أحدهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 14 واقعة بدائرة القسم وإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وأرشدا عن المسروقات لدى (عميليهما سيئا النية)، حيث أمكن ضبطهما والمسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.

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