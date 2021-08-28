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"ربط الآثار بالمنهج".. برنامج جديد للطلاب يطلقه متحف التحرير

السبت 28/أغسطس/2021 - 04:15 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
أعلن المتحف المصري في التحرير عم البدء في تنظيم برنامجًا تعليميًا للأطفال خلال فترة الإجازة الصيفية لربط المناهج الدراسية بالقطع الأثرية المعروضة بالمتحف، تحت عنوان "ربط المناهج الدراسية بالمتحف"

وقالت صباح عبد الرزاق مدير عام المتحف المصري بالتحرير إن هذا البرنامج يستهدف طلاب المدارس للمرحلة الابتدائية والإعدادية.

وسيتم تنظيم الطلبة في مجموعات من خمس إلى عشر أطفال في المجموعة الواحدة، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية اللازمة.

ومن المقرر أن ينعقد هذا البرنامج يوم الأحد من كل أسبوع بدءً من غدًا الأحد ٢٩ أغسطس حتى انتهاء الأجازة الصيفية.

وللمشاركة في البرنامج يتم الحجز والمتابعة من خلال الايميل التالي
[email protected]

والصفحة الرسمية للمتحف المصرى https://www.facebook.com/EgyptianMuseumCairo

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