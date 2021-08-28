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الرعاية الصحية: انطلاق حملة الكشف المجاني عن هشاشة العظام بالأقصر

السبت 28/أغسطس/2021 - 04:17 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم السبت، انطلاق أعمال حملة الكشف المبكر المجاني عن هشاشة العظام، ضمن مبادرة "اطمن على صحة عظامك"، وذلك بالتعاون بين الهيئة وشركة أمجن للأدوية، بمحافظة الأقصر، ثالث محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل جديدة.

وأوضح بيان الهيئة، أنه خلال الحملة التي يستمر عملها اليوم وغدًا الأحد الموافق 29 أغسطس بمستشفيى (الكرنك الدولي، وطيبة التخصصي)، يتم الكشف عن هشاشة العظام مجانًا لدى أهالينا من قاطني محافظة الأقصر من السيدات والرجال فوق سن الـ 40 عام.

وتابع البيان: خلال الحملة يتم تقديم نصائح وقائية وتوعوية للمواطنين منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك من قبل أمهر الأطباء، فيما تشمل النصائح التوعوية توضيح أعراض مرض هشاشة العظام، وطرق الوقاية من الإصابة به، حيث تُصنف هشاشة من أكثر الأمراض انتشارًا في العالم دون الشعور بأعراض والتي تظهر في أغلب الأحيان في وقت متأخر من الإصابة.

وأضاف بيان الهيئة، أنه خلال الحملة وحال اكتشاف أي عوامل خطورة أو إصابة لدى المفحوصين يتم تحويلهم إلى الأطباء المختصين بمنشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية لتلقي الخدمات والرعاية الطبية اللازمة لعلاجهم، وبالتالي يتم الاطمئنان بشكل مستمر على صحة المواطنين.

ولفت البيان، إلى امتداد فعاليات حملة (اطمن على صحة عظامك) للكشف المجاني عن مرض هشاشة العظام لمحافظة الأقصر يومي 28، 29 أغسطس الجاري، يعني أن الحملة قد استهدفت المحافظات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، حيث استهلت الحملة فعاليتها منذ مطلع أغسطس بمحافظة الإسماعيلية مرورًا بمحافظة بورسعيد في منتصف إأغسطس 2021، وصولًا إلى محافظة الأقصر اليوم، وذلك بهدف الاطمئنان على كافة المنتفعين ووقايتهم وكذلك الكشف المبكر عن الإصابة بهشاشة العظام.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الهدف الرئيسي من إطلاق وتبني الهيئة للحملات وللمبادرات الصحية هو توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين من منتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد في مختلف المحافظات وبجودة عالمية، بدءًا من تعزيز الوعي حول أسباب الأمراض وعوامل الخطورة المؤدية إليها وكيفية الوقاية منها، مرورًا بالفحص المبكر للأمراض وسرعة علاجها، ووصولًا إلى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لعلاج الأمراض لمنع تفاقمها أو الإصابة بمضاعفاتها وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا، وذلك بما يتماشى مع جهود الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطلاق المبادرات الصحية الرئاسية والكشف المبكر عن الأمراض لتحسين جودة الحياة والحفاظ على الصحة العامة للمصريين.
الرعاية الصحية: انطلاق حملة الكشف المجاني عن هشاشة العظام بالأقصر
الرعاية الصحية: انطلاق حملة الكشف المجاني عن هشاشة العظام بالأقصر
الرعاية الصحية: انطلاق حملة الكشف المجاني عن هشاشة العظام بالأقصر
الرعاية الصحية: انطلاق حملة الكشف المجاني عن هشاشة العظام بالأقصر
الرعاية الصحية: انطلاق حملة الكشف المجاني عن هشاشة العظام بالأقصر
الرعاية الصحية: انطلاق حملة الكشف المجاني عن هشاشة العظام بالأقصر
الرعاية الصحية: انطلاق حملة الكشف المجاني عن هشاشة العظام بالأقصر
الرعاية الصحية: انطلاق حملة الكشف المجاني عن هشاشة العظام بالأقصر

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وزير الصحه التامين الصحي الشامل اطمن على صحة عظامك اخبار مصر

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