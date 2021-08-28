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تشكيل بيراميدز لمواجهة غزل المحلة

السبت 28/أغسطس/2021 - 04:22 م
بيراميدز
بيراميدز
محمد زويد

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمواجهة نظيره نادي غزل المحلة في إطار لقاءات الجولة ٣٤ والأخيرة من الدوري الممتاز على استاد الدفاع الجوي.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان 

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال - أحمد توفيق 

خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - محمود صابر 

خط الهجوم: إبراهيم عادل 

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

عبد الرحمن أيمن - رمضان صبحي - طارق طه - أحمد حمودي - محمد فاروق - محمود عبد القادر -  محمود وادي

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بيراميدز المحلة

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