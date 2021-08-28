التضامن تكشف مصير الطفلين الذي عثر عليهما سعد الصغير (فيديو)

قال حازم الملاح، المسئول الإعلامي عن برنامج "كبار وأطفال بلا مأوى" بوزارة التضامن، إنه عقب عثور المطرب سعد الصغير على طفلين في أحد شوارع الإسكندرية، ونشره حالتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومناشدته الجهات المعنية بأهمية التدخل لإنقاذهما تم التواصل مع سعد الصغير وتم توجيه فريق لمنزله للتعامل مع الطفلين، وتم توجيههم لإحدى المستشفيات لفحصهم، وتم عمل جلسة دعم نفسي لهم وإيداعهم بدار رعاية بمحافظة الجيزة.





وأضاف "الملاح"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن هناك زيارات يقوم بها فريق إدارة الحالة للأطفال، ويحاول التواصل مع الأسرة لمعرفة سبب نزول الأطفال للشوارع، موضحًا أن الطفلين والديهما منفصلين وتزوجا ويرفضا أخذ أبنائهم، منوهًا بأن قانون العقوبات به مواد خاصة بمعاقبة الأب المهمل، مشيرًا إلى أن بعض الآباء يقوموا بتسليم أبناءهم للبرنامج لكونه لا يستطيع الإنفاق عليهم، أو لكون زوجته غير موجودة ولا يستطيع رعايتهم، ويتم إيداعهم بدور الرعاية.



