كومان يطلق تصريحًا مثيرًا بشأن انتقال مبابي إلى برشلونة وليس الريال

أكد المدير الفني لبرشلونة، رونالد كومان، اليوم السبت، أن عدم قدرة الفريق الكتالوني على منافسة أندية كبرى أخرى في الميركاتو الصيفي، أمر محبط.





وقال كومان في المؤتمر التقديمي لمواجهة خيتافي "يجب أن نكون واقعيين على المستوى الاقتصادي. البارسا لا يستطيع منافسة أندية أخرى كبرى مثل سان جيرمان وقطبي مانشستر".





وأضاف "هكذا هو الوضع حاليا. يجب تقبل هذا الأمر والعمل من أجل تحسين أنفسنا"، متوقعًا استمرار الأزمة.





وتابع "إذا كان ريال مدريد لديه المال، فليتعاقد مع مبابي. إنه من أفضل اللاعبين في العالم. أنا أيضًا أريد مبابي في فريقي".









وحذر كومان من أنه "لم يتبق سوى أيام قليلة قبل أن يتمكن اللاعبون الذين يرغبون في اللعب، من المغادرة. إذا كان هناك لاعبون يريدون اللعب لصالح فرق أخرى، فعليهم بذل جهد أيضًا"





وردًا على سؤاله حول أومتيتي، أوضح كومان أن البارسا يعرف من يرغب ومن لا يريد مواصلة العمل معهم"، لكنه أكد احترامه "للاعبين الذين لديهم عقد".





وقال بشأن زيادة عدد اللاعبين بالفريق، "إذا استعدنا جميع اللاعبين في هذه اللحظة، سيكون لدينا 31 أو 32 لاعبا".





وأتم "هذا مستحيل. كيف سيتعامل المدرب مع 32 لاعبا؟ لقد قمت بدورة إعداد المدرب، ولكن ليس مع 32 لاعبا".



