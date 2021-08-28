مجزرة في الزمالك.. كارتيرون يطرد 9 لاعبين خارج أسوار القلعة البيضاء

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على أسماء الراحلين عن صفوف القلعة البيضاء نهاية الموسم الجاري، وذلك بعد حسم الفريق لقب بطولة الدوري الممتاز بشكل رسمي للمرة 13 في تاريخه.





ويأتي الثنائي محمود جنش على رأس الراحلين عن الزمالك هذا الصيف، حيث يرغب المدرب الفرنسي في الاعتماد على الثلاثي محمد أبوجبل ومحمد صبحي ومحمد عواد في حراسة مرمى الفريق بالموسم المقبل.





وتضم قائمة الراحلين عن الزمالك أيضًا عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق ومروان حمدي الذي فشل في اقناع الجهاز الفني بمستواه، ومحمد أشرف روقة ومحمد عبد السلام ومحمود عبد العزيز، وأحمد عي وحميد أحداد .





كما استقر كارتيرون على بعض اللاعبين العائدين من الاعارة في الموسم المقبل ويتصدرهم مصطفى فتحي والحارس المتألق محمد صبحي واللاعب كريم بامبو والذي قدم مستويات رائعة مع البنك الأهلي والمهاجم عمر السعيد.





وتوج الزمالك بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الجاري بعدما اعتلى صدارة الترتيب برصيد 79 نقطة متفوقا بفارق 6 نقاط عن الأهلي صاحب الوصافة برصيد 73 نقطة.



