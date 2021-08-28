Advertisements

مجزرة في الزمالك.. كارتيرون يطرد 9 لاعبين خارج أسوار القلعة البيضاء

السبت 28/أغسطس/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
علاء خليف
استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على أسماء الراحلين عن صفوف القلعة البيضاء نهاية الموسم الجاري، وذلك بعد حسم الفريق لقب بطولة الدوري الممتاز بشكل رسمي للمرة 13 في تاريخه.

ويأتي الثنائي محمود جنش على رأس الراحلين عن الزمالك هذا الصيف، حيث يرغب المدرب الفرنسي في الاعتماد على الثلاثي محمد أبوجبل ومحمد صبحي ومحمد عواد في حراسة مرمى الفريق بالموسم المقبل.

وتضم قائمة الراحلين عن الزمالك أيضًا عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق ومروان حمدي الذي فشل في اقناع الجهاز الفني بمستواه، ومحمد أشرف روقة ومحمد عبد السلام ومحمود عبد العزيز، وأحمد عي وحميد أحداد.

كما استقر كارتيرون على بعض اللاعبين العائدين من الاعارة في الموسم المقبل ويتصدرهم مصطفى فتحي والحارس المتألق محمد صبحي واللاعب كريم بامبو والذي قدم مستويات رائعة مع البنك الأهلي والمهاجم عمر السعيد.

وتوج الزمالك بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الجاري بعدما اعتلى صدارة الترتيب برصيد 79 نقطة متفوقا بفارق 6 نقاط عن الأهلي صاحب الوصافة برصيد 73 نقطة.

الكلمات المفتاحية

كارتيرون الزمالك الراحلين عن الزمالك الدوري المصري الأهلي

أخبار تهمك

صراع بين الأهلي والزمالك على ضم موهبة الدوري

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. المحكمة الدستورية تقضي باختصاص القضاء العادي نظر المنازعات

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل - باريس سان جيرمان يُفجر قنبلة نووية في وجه ريال مدريد بشأن مبابي

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك يوجه ضربة قاضية للأهلي ويضم نجمه

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - باتريس كارتيرون يكتب نهاية رباعى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة مفاوضات الزمالك لضم أجاي

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل- الأهلي يتوصل لاتفاق لضم نجم بيراميدز

منذ يوم

عاجل.. السيسي يلتقي أمير قطر في بغداد

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل- بوتشيتشنو يحسم موقف مبابي من المشاركة أمام ستاد ريمس

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل - الأهلي يُعلن التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 17 ساعة

صفقتان جديدتان في طريقهما إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مجزرة في الزمالك.. كارتيرون يطرد 9 لاعبين خارج أسوار القلعة البيضاء

منذ 7 دقائق

شقيق بدرية طلبة يهددها "انتوا اللي بدأتوا الحرب معايا"

منذ ساعتين

الكشف عن سبب تعثر مفاوضات الأهلى مع شادى حسين

منذ ساعتين و 33 دقيقة

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 5 لاعبين من الزمالك

بالأسماء.. المرشحون لمغادرة جنة الزمالك في الصيف

بالأسماء.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك

عاجل - كارتيرون يُحدد قائمة الراحلين عن الزمالك

خماسي ناري.. كارتيرون يحدد قائمة الراحلين عن الزمالك

عاجل.. كارتيرون يحسم ملف الراحلين عن الزمالك

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:31 م

مجزرة في الزمالك.. كارتيرون يطرد 9 لاعبين خارج أسوار القلعة البيضاء

صفقتان جديدتان في طريقهما إلى الأهلي

01:01 م

عاجل - باتريس كارتيرون يكتب نهاية رباعى الزمالك

09:30 ص

عاجل - باريس سان جيرمان يُفجر قنبلة نووية في وجه ريال مدريد بشأن مبابي

09:02 م

حقيقة مفاوضات الزمالك لضم أجاي

03:29 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

ads
Advertisements