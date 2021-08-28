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حكاية فيلم.. "حكاية حب" أول لقاء فني يجمع بين عبد الحليم حافظ ومريم فخر الدين

السبت 28/أغسطس/2021 - 05:31 م
بوابة الفجر
ريهام كمال

حكاية فيلم اليوم عن واحد من أفلام العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وهو "حكاية حب".

كان الفيلم اللقاء الأول فنيًا بين عبد الحليم حافظ، ومريم فخر الدين، وكان "عبد الحليم" في هذا الفيلم يمثل حالته الحقيقية الذي كان مريضًا بالفعل ورغم هذا كان يؤدي عمله بكل خلجة من خلجات جسمه ويبث في كل لقطة نبضة من نبضات قلبه.

واستمر العمل في هذا الفيلم ستة اشهر وكانت اغنية "نار ياحبيبي نار" من المفترض أنه في نهايتها يسقط مغشيًا عليه حسب السيناريو، لكن ماحدث انه وقع اكثر من عشرين مرة اثناء الأغنية فكان مريضًا يسافر للعلاج ويعود ثم يقع ثانية أثناء التصوير.

مشهد صغير لم يتجاوز الدقيقتين يضم لقاء عبد الحليم حافظ، عبد السلام النابلسي، في لقاء ببرنامج "على الناصية" مع الإذاعية آمال فهمي.

أدت حركات النابلسى الكوميدية في اللقاء إلى الضحك المستمر لآمال فهمي، مما اضطر المخرج حلمي حليم، الى اعادة تصوير المشهد عشرين مرة، وظهر سمير صبري، في هذا المشهد صدفة لأول مرة من ضمن الجمهور، وتم تصوير المشهد بحديقة الأندلس.

غنى عبد الحليم حافظ، في الفيلم أربع اغاني جميعها من تأليف الشاعر الغنائي مرسي جميل عزيز، هي "بتلوموني ليه"، "في يوم في شهر في سنة"، وهما من تلحين كمال الطويل، وأغنية "حبك نار" من تلحين محمد الموجي، أغنية "بحلم بيك" ألحان منير مراد.

عٌرض فيلم "حكاية حب" في 6 أبريل عام 1959 بطولة عبد الحليم حافظ، ومريم فخر الدين، وعبد السلام النابلسي، وفردوس محمد، ومحمود المليجي، قصة اندرية رايدر سيناريو على الزرقاني، وظهر الطفل أحمد يحيى، لأول مرة في السينما.

العرض الاول للفيلم كان بسينما الريتس، تم تصوير المشاهد الداخلية من الفيلم في ستوديو مصر، الظهور الأول لسمير صبري، على شاشة السينما بمجاميع أغنية بحلم بيك.



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