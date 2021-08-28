مصرع وإصابة 13 فى حادثين متفرقين بالطريقين الشرقي والغربي ببني سويف

لقى شخص مصرعه وأصيب 12 آخرين، اليوم السبت، فى حادثين متفرقين بالطريقين الصحراوي الشرقي والغربي بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وتلقي اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المحافظة مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين ووجه علل الفور بسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى.



سيارات الإسعاف

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الجثة لشخص ويدعي "محمد خير حسين" 50 سنة، ومقيم المطرية بمحافظة القاهرة، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصي تحت إشراف النيابة العامة.



