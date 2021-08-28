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ضمن مبادرة إحلال سيارات الكبود.. القصير والداودي يسلمان بونات تموين مجانية لـ ١٢ سائق بقنا

السبت 28/أغسطس/2021 - 04:59 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد


سلم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى واللواء أشرف الداودي محافظ قنا وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى عدد ١٢ بون لتموين سيارات الأجرة الجديدة بقيمة ١٠٠٠ جنية لكل سائق ممن قاموا بإحلال سياراتهم الكبود إلى ميكروباص وذلك ضمن مبادرة إحلال وتجديد سيارات الكبود إلى ميكروباص بتسهيلات كبيرة من البنك الزراعى المصرى. 


جاء ذلك بحضور  النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب والنائب الأول لحزب مستقبل وطن وكل من النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب والنائب فتحى قنديل والنائب السيد المنوفى والنائب حماده الجبلاوى والنائب العمدة مبارك والنائب محمد عزت القاضى والنائب محمد طايع والنائبة نجلاء باخوم والنائبة سناء الحسانى أعضاء مجلس النواب والنائب طارق رسلان والنائب محمد كمال موسى والنائب عبدالفتاح دنقل والنائب احمد عبدالماجد الاحمر أعضاء مجلس الشيوخ والمهندس تامر سعيد السكرتير العام لمحافظة قنا  والمهندس أشرف عبدالرازق وكيل وزارة الزراعة والمهندس صبرى مختار وكيل وزارة الرى بقنا والدكتور ابراهيم يوسف مدير مديرية الطب البيطرى وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة. 


وأوضح محافظ قنا أن المبادرة تهدف إلى توفير وسيلة نقل آمنة وآدمية لأهالى المحافظة وكذا إضفاء مظهر حضارى على وسائل المواصلات الداخلية، مشيرا إلى أنه تم تسليم ٩١ سائق بونات مماثلة كمرحلة أولى من اجمالى ١٦٠ سائق مستحق وذلك فى شهر يوليو الماضى، مؤكدا أن هذه المبادرة تأتى فى اطار المشروع القومي الذى أطلقه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بهدف تحقيق عائد اقتصادي واجتماعي يتمثل فى توفير وسيلة حضارية للمواطن المصري.



من جانبه أكد علاء فاروق أن البنك الزراعى المصرى يقدم العديد من التسهيلات لملاك السيارات الكبود الراغبين فى تحديث سياراتهم إلى ميكروباص داعيا اياهم إلى سرعة التوجه إلى فروع البنك المنتشره بمختلف أنحاء المحافظة للإستفادة من تلك التسهيلات، مؤكدا أن الدولة عازمة على تطوير وسائل المواصلات خلال الفترة المقبلة.
ضمن مبادرة إحلال سيارات الكبود.. القصير والداودي يسلمان بونات تموين مجانية لـ ١٢ سائق بقنا
ضمن مبادرة إحلال سيارات الكبود.. القصير والداودي يسلمان بونات تموين مجانية لـ ١٢ سائق بقنا
ضمن مبادرة إحلال سيارات الكبود.. القصير والداودي يسلمان بونات تموين مجانية لـ ١٢ سائق بقنا
ضمن مبادرة إحلال سيارات الكبود.. القصير والداودي يسلمان بونات تموين مجانية لـ ١٢ سائق بقنا
ضمن مبادرة إحلال سيارات الكبود.. القصير والداودي يسلمان بونات تموين مجانية لـ ١٢ سائق بقنا
ضمن مبادرة إحلال سيارات الكبود.. القصير والداودي يسلمان بونات تموين مجانية لـ ١٢ سائق بقنا
ضمن مبادرة إحلال سيارات الكبود.. القصير والداودي يسلمان بونات تموين مجانية لـ ١٢ سائق بقنا
ضمن مبادرة إحلال سيارات الكبود.. القصير والداودي يسلمان بونات تموين مجانية لـ ١٢ سائق بقنا

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