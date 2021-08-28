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طارق حامد: من الطبيعي أن تكون البطولات كل عام في نادي الزمالك

السبت 28/أغسطس/2021 - 04:59 م
طارق حامد
طارق حامد
الفجر الرياضي
حرص طارق حامد لاعب نادي الزمالك على توجيه رسالة لجماهير الزمالك بعد التتويج بدرع الدوري المصري للمرة الثالثة عشر في تاريخه.

وكتب طارق حامد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" اليوم: "كل ما يدور فى ذهنى فى كل وقت أنه من الطبيعى أن تكون جميع البطولات فى كل عام داخل جدران نادى الزمالك، ولكن تعد بطوله الدورى هذا العام استثنائية لما دار من صعوبات الجميع يعلمها".

وواصل: "اعتدت أن أعطى الأمور حجمها الطبيعى ولكن، لم تكن المهمة سهلة، قدمنا كل شىء من الكفاح والتضحيات وكان لدينا الشغف الكافى من أجل هذه اللحظة ومن أجل إسعاد جمهور الزمالك الوفى الذى يستحق أكثر من هذا".

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