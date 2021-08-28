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مذبحة القلعة.. موسيماني يطرد 8 لاعبين خارج الأهلي

السبت 28/أغسطس/2021 - 05:02 م
بوابة الفجر
علاء خليف
حسم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أسماء اللاعبين الراحلين عن صفوف القلعة الحمراء في نهاية الموسم الجاري، والذين خرجوا من حساباته الفنية في المرحلة المقبلة.

ويأتي النيجيري جونيور أجايي على رأس الراحلين عن الأهلي في الموسم المقبل، حيث قررت إدارة القلعة الحمراء فسخ التعاقد مع اللاعب بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني، ويمتلك اللاعب عرضا من نادي الاتفاق السعودي.

تضم قائمة الراحلين عن الأهلي أيضا المهاجم الكونغولي والتر بواليا والذي طلب موسيماني الاستغناء عن خدماته، وكذلك مروان محسن الذي خرج من حسابات الجهاز الفني بسبب تراجع مستواه.

اقترب أيضًا الرباعي أحمد رمضان بيكهام، وناصر ماهر وكريم نيدفيد ومحمد محمود من مغادرة القلعة الحمراء هذا الصيف.

ويدرس الجهاز الفني للأهلي الاستغناء عن خدمات سعد سمير مدافع الفريق من أجل استعادة خدمات المدافع المتألق محمد عبد المنعم المعار لنادي سموحة.

ومن المنتظر أن يحدد موسيماني قائمة الراحلين والعائدين للقلعة الحمراء بشكل نهائي في الأيام المقبلة.

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