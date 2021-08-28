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سيميوني: علينا أن نخشي مفاجآت الميركاتو

السبت 28/أغسطس/2021 - 05:09 م
بوابة الفجر
وكالات
أصبح أتلتيكو مدريد، مستعدًا للموسم الجديد بعد إنهاء صفقة ماتيوس كونيا خلال الأسبوع الماضي.

وأكد مدرب الأتلتي، دييجو سيميوني، أن التشكيلة متوازنة للغاية، رغم أنه عاد وأبرز أهمية الانتباه حتى نهاية موسم الانتقالات.

وقال سيميوني "يستحيل اعتبار أي شيء منتهيا في كرة القدم. يجب الانتباه حتى الثلاثاء المقبل الساعة 12 ليلًا حين يغلق باب الانتقالات".

وتابع "نأمل ألا يحدث أي شيء خارج حساباتنا. التشكيلة متوازنة للغاية، لكني أعرف كشخص ملم بعالم كرة القدم، أن شيئا ما قد يحدث يوم الثلاثاء"، خلال مؤتمر صحفي عقب المران الصباحي.

وتابع "نحن معتادون، لكن في الوقت ذاته، نحتاج جميعا كمدربين، للتوازن في التشكيلة التي سنخوض بها الموسم".

ونوه "يمتد الموسم أحيانًا لبعض الوقت في إسبانيا، مما يدفعنا للانتظار حتى النهاية لما قد يحدث. بالطبع نشعر بالتوتر، جاهزون لأي شيء قد يحدث ونتمنى ألا يحدث أمر ما".

وأعلن الأتلتي، اليوم السبت، تجديد تعاقده مع المدافع الدولي الأرجنتيني نيوين بيريز حتى 2026، مع إعارته هذا الموسم إلى أودينزي.

ويحتاج أتلتيكو لخروج بيريز وكذلك سانتياجو أرياس لإفساح المجال أمام تسجيل لاعب آخر من خارج الاتحاد الأوروبي، وهو البرازيلي ماتيوس كونيا.

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