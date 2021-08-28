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افتتاح بطولة جامعة جنوب الوادى لخماسيات كرة القدم

السبت 28/أغسطس/2021 - 05:14 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد

افتتحت بجامعة جنوب الوادى تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة واشراف الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بطولة الجامعة لخماسيات كرة القدم لطلاب كليات الجامعة ومراكز الشباب والاندية بقنا على كأس رئيس الجامعة تحت شعار الرياضة ضد الفساد في الفترة من 28 أغسطس وحتى 6 سبتمبر 2021 م.

يشارك في البطولة ( ٢٠) فريق منهم (١٠) فرق من كليات الجامعة ( كلية التجارة - كلية العلاج الطبيعي - كلية التربية النوعية - كلية الآثار - كلية التمريض - كلية الهندسة - كلية التربية الرياضية - كلية الآداب - كلية الحقوق - كلية التربية).

و (١٠) فرق من مراكز الشباب ( مركز شباب سيدي عبد الرحيم - مركز شباب العسيلية - مركز شباب نجع حمد الله - مركز شباب المعنا- مركز شباب الجبلاو - مركز شباب الشيخ عيسى - مركز شباب البياضية - مركز شباب ابو مناع بحري - مركز شباب الشوينه - مركز شباب ابنود)

وقد قام الدكتور بدوي شحات بدوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بافتتاح البطولة بضربة البداية للمباراة الأولى ما بين كلية التجارة ومركز شباب البياضية متمنيًا لجميع المشاركين بطولة متميزة ومنافسة شريفة والتوفيق لكل المشاركين.

حضر الافتتاح د. اشرف موسى عميد كلية التربية الرياضية ووكلاء الكلية والاستاذ مصطفى حسين جبل وكيل مديرية الشباب والرياضة بقنا.
افتتاح بطولة جامعة جنوب الوادى لخماسيات كرة القدم
افتتاح بطولة جامعة جنوب الوادى لخماسيات كرة القدم
افتتاح بطولة جامعة جنوب الوادى لخماسيات كرة القدم
افتتاح بطولة جامعة جنوب الوادى لخماسيات كرة القدم
افتتاح بطولة جامعة جنوب الوادى لخماسيات كرة القدم
افتتاح بطولة جامعة جنوب الوادى لخماسيات كرة القدم

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