خاص.. رئيس ميناء دمياط يكشف أسباب غياب سفن الغاز لـ8 سنوات

كشف اللواء وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن أسباب غياب سفن الغاز لـ8 سنوات عن الميناء، جاء نتيجة وجود مشاكل في تصدير واستيراد الغاز حينها، مضيفًا أن الشركة نفسها وهي "سيجاس" الإسبانية عانت بعض المشكلات ما بين المؤسسين.





وأكد عوضي في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أنه بفضل تدخل نظالرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزيرا البترول والنقل تم حل جميع المشكلات لتعوض سفن الغاز من جديد للميناء.