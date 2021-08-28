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صدمة لنجم ريال مدريد.. أنشيلوتي يُعلن تشكيل الملكي في وجود مبابي

السبت 28/أغسطس/2021 - 05:31 م
بوابة الفجر
محمد زويد
استقر المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي على التشكيل الذي سيعتمد عليه مع ريال مدريد فور وصول الجناح الفرنسي كيليان مبابي المنتظر في الانتقالات الصيفية الحالية، والمقرر أن تنتهي بنهاية الشهر الجاري. 

ويواصل نادي ريال مدريد الضغط بكل قوة على مسئولى باريس سان جيرمان لإتمام صفقة كيليان مبابي مهاجم الفريق الباريسي، هذا الصيف. 

واختار كارلو أنشيلوتي تشكيلته الأساسية التي سيعتمد عليها حال وصول مبابي في المباريات الهامة في حال لم يتعرض أي منهم لأي إصابة أو إرهاق. 


وجاء التشكيل الذي استقر عليه أنشيلوتي مكون من الآتي :-

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: كارفخال - ميليتاو - ناتشو - ألابا.

خط الوسط: كاسيميرو - لوكا مودريتش - توني كروس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - مبابي.

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