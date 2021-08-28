صلاح أساسي.. تشكيل ليفربول الرسمي أمام تشيلسي في البريميرليج

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول تشكيل فريقه لمواجهة تشيلسي في المباراة التي ستجمع الفريقين بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.





تشكيل ليفربول أمام تشيلسي:





حراسة المرمى: أليسون.





خط الدفاع: أليكساندر أرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - أندرو روبيرتسون.





خط الوسط: فابينيو - إليوت - جوردان هندرسون.





خط الهجوم: ساديو ماني - فيرمينو - محمد صلاح.





يذكر أن ليفربول قد حقق الفوز في الجولة السابقة على حساب بيرنلي بهدفين نظيفين.