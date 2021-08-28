عاجل.. ريال مدريد يعلن رحيل نجمه إلى الدوري الإيطالي





وقال نادي ريال مدريد في بيان رسمي اليوم إن ألفارو أودريوزلا سوف ينتقل إلى فيورنتينا الإيطالي على سبيل الإعارة حتى يونيو 2022.





وتابع النادي أنه تم التوصل لاتفاق رسمي بين الناديين على إعارة اللاعب بعد موافقة المدير الفني كارلو أنشيلوتي.





ويستعد نادي ريال مدريد لخوض مباراة قوية أمام نظيره ريال بيتيس مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

أعلن نادي ريال مدريد منذ قليل رحيل لاعبه ألفارو أودريوزلا إلى فيورنتينا الإيطالي على سبيل الإعارة.