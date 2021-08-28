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موانئ البحر الأحمر تسجل تداول 314 شاحنة و5400 طن بضائع عامة

السبت 28/أغسطس/2021 - 05:05 م
بوابة الفجر
أ ش أ
أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن حركة تداول شاحنات البضائع بموانئ الهيئة شهدت، تداول 314 شاحنة، فيما بلغ حجم تداول البضائع 5400 طن بضائع عامة.

وأوضحت الهيئة، في بيان، اليوم السبت، أن حركة الواردات شملت 3 آلاف طن بضائع و204 شاحنات، فيما شملت حركة الصادرات 2400 طن بضائع و110 شاحنات.. مشيرًا إلى أن ميناء سفاجا شهد استقبال السفينتين "أمل وبوسيدون أكسبريس"، فيما شهد ميناء نويبع رحلة مكوكية (وصول وسفر) للسفينة "عمان".

كما استقبل ميناء بورتوفيق السفينة "Lion A"، وعلى متنها 240 سيارة قادمة من جدة، وغادرت السفينة "Banyas A".

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