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لوكاكو يقود هجوم تشيلسي أمام ليفربول في البريميرليج

السبت 28/أغسطس/2021 - 05:34 م
تشيلسي
تشيلسي
الفجر الرياضي
أعلن الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي تشكيل فريقه لمواجهة ليفربول، في المباراة التي ستجمع الفريقين بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أنفيلد رود معقل فريق ليفربول.

تشكيل تشيلسي أمام ليفربول:

حراسة المرمى: ميندى

خط الدفاع: كريستنسن، أزبيليكويتا، روديجر

خط الوسط: كانتى، جورجينو، ألونسو، جيمس

خط الهجوم: روميلو لوكاكو، هافيرتز، ماونت

الكلمات المفتاحية

ليفربول تشيلسي

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