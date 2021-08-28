المعارضة تنتقد أردوغان بسبب التواجد التركي بأفغانستان

قال المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري فايق أوزتراك، حول أمن القوات الجوية التركية في مطار كابول: ترك الجنود الأتراك في أفغانستان في ظل هذه الظروف غير قانوني وبمثابة إلقاء لهم في النار. على جنودنا العودة فوراً إلى بلادنا وحماية حدود الجمهورية التركية، وهو واجبهم الأساسي، قبل أن يحدث لهم أي شيء سيئ».









وقال أوزتراك خلال مؤتمر صحفي لحزب الشعب الجمهوري: «كان أول بنود جدول أعمال اجتماع مجلسنا التنفيذي المركزي هو التطورات في أفغانستان. في الاجتماع الذي عقده أردوغان مع بايدن في بروكسل، حدثت تطورات مهمة بعد صفقة وضع الجنود الأتراك في مهمة الحراسة في مطار كابول «مقابل دعم مالي ولوجستي».









وأضاف: كابول، التي قيل إنها سقطت في ثلاثة أشهر، سقطت في ثلاثة أيام. كان مشروع المطار حلمًا أيضًا. ليس هناك خطأ في التشبيهات، هناك قول مأثور: «مات الثور، انتهت الشراكة». انتقلت الإدارة من أفغانستان إلى طالبان، لكن أردوغان لا يتردد في التضحية بالجنود الأتراك من أجل المال».



