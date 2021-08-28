مفاجآت في تشكيلة بايرن ميونخ أمام هيرتا برلين

يلعب بايرن ميونخ أمام هيرتا برلين بملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الألماني.





الفريق البافاري حصد 4 نقاط من أول جولتين، فيما يتذيل هيرتا جدول الترتيب بدون نقاط عقب خسارته في أول مباراتين.





تشكيلة بايرن ميونيخ تضم كلًا من:





نوير، ستانيشيتش، سولي، أوباميكانو، ديفيز، كيميتش، جوريتسكا، مولر، موسيالا، جنابري وليفاندوفسكي.





تشكيلة هيرتا على النحو التالي:





شفولو، بوياتا، شتارك، سيلكي، سيردار، لوكيباكيو، ميتيلشتات، أسكاسيبار، يوفيتيتش، توزارت وزيفويك.