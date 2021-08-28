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مفاجآت في تشكيلة بايرن ميونخ أمام هيرتا برلين

السبت 28/أغسطس/2021 - 05:58 م
بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ
الفجر الرياضي
يلعب بايرن ميونخ أمام هيرتا برلين بملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الألماني.

الفريق البافاري حصد 4 نقاط من أول جولتين، فيما يتذيل هيرتا جدول الترتيب بدون نقاط عقب خسارته في أول مباراتين.

تشكيلة بايرن ميونيخ تضم كلًا من:

نوير، ستانيشيتش، سولي، أوباميكانو، ديفيز، كيميتش، جوريتسكا، مولر، موسيالا، جنابري وليفاندوفسكي.

تشكيلة هيرتا على النحو التالي:

شفولو، بوياتا، شتارك، سيلكي، سيردار، لوكيباكيو، ميتيلشتات، أسكاسيبار، يوفيتيتش، توزارت وزيفويك.

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‏بايرن ميونيخ

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