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99 مشروعا لخدمة المناطق المحرومة.. تعرف على مشروعات المياه والصرف الصحي بالغربية

السبت 28/أغسطس/2021 - 05:47 م
بوابة الفجر
محمد عوده
تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا لمشروعات تطوير قرى الريف المصري، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، التي تهدف إلى تطوير المناطق الريفية، وإمدادها بالخدمات المختلفة، وفي مقدمتها خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وفي هذا السياق، تسعى وزارة الإسكان إلى التوسع في البنية التحتية الخاصة بشبكات مياه الشرب ولصرف الصحي، من خلال إقامة محطات المياه، ومحطات الصرف الصحي، في القرى المحرومة من تلك الخدمات، بمختلف محافظات الجمهورية.

ومن بين المحافظات المدرجة على قائمة مشروعات الإسكان في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، محافظة الغربية، التي تشهد إقامة 99 مشروعا لخدمة المناطق الريفية المختلفة.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، التي يجري العمل بها في محافظة الغربية:

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم وجارٍ تنفيذ 99 مشروعا لمياه الشرب، وصرف صحي القرى، وصرف صحي المناطق الريفية، ومنها مشروعات الصرف الصحي بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، لخدمة أهالي محافظة الغربية.

وأوضح وزير الإسكان أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تتولى تنفيذ تلك المشروعات، على النحو التالي:


مشروعات مياه الشرب:

تم وجارٍ تنفيذ 5 مشروعات لمياه الشرب، لزيادة الضغوط وتحسين الخدمة، وتشمل:

- توسعات محطة مياه طنطا، بطاقة 51 ألف متر مكعب يوميا، بتكلفة 120 مليون جنيه.

- توسعات محطة مياه قطور، بطاقة 43 ألف متر مكعب يوميا، بتكلفة 225 مليون جنيه.

- توسعات محطة مياه كفر الزيات، بطاقة 34 ألف متر مكعب يوميا، بتكلفة 151 مليون جنيه.

- توسعات محطة مياه سمنود، بطاقة 43 ألف متر مكعب يوميا، بتكلفة 220 مليون جنيه.

- شبكة مياه قطور، بتكلفة 228 مليون جنيه.


مشروعات الصرف الصحي:

- تم وجارٍ تنفيذ 9 مشروعات صرف صحي، وتشمل:
- توسعات صرف صحي وصناعي المحلة الكبرى، بطاقة 190 ألف متر مكعب يوميا، بتكلفة 450 مليون جنيه.
- محطة معالجة صرف صحي دلبشان، بطاقة 8 آلاف متر مكعب يوميا، بتكلفة 70 مليون جنيه.

- توسعات محطة معالجة صرف صحي قطور، بطاقة 1015 ألف متر مكعب يوميا، بتكلفة 20 مليون جنيه.
- توسعات محطة معالجة صرف صحي روح وسجين، بطاقة 1015 ألف متر مكعب يوميا، بتكلفة 20 مليون جنيه.

- محطة معالجة صرف صحي شبرا بابل، بطاقة 10 آلاف متر مكعب يوميا، بتكلفة 130 مليون جنيه.

- محطة معالجة صرف صحي الشين، بطاقة 10 آلاف متر مكعب يوميا، بتكلفة 110 ملايين جنيه.

- استكمال صرف صحي مدينة المحلة الكبرى، بتكلفة 400 مليون جنيه.

- استكمال صرف صحي مدينة السنطة، بتكلفة 40 مليون جنيه.

- استكمال صرف صحي مدينة كفر الزيات، بتكلفة 103 ملايين جنيه.

عدد المناطق الريفية المخدومة بالصرف الصحي:

- بلغ إجمالي عدد المناطق الريفية المخدومة بالصرف الصحي في محافظة الغربية، 195 منطقة ريفية، بما نسبته 76.7%.

- تم الانتهاء من توصيل الخدمة لـ8 مناطق ريفية بما نسبته 1.9%.

- جارٍ توصيل خدمات الصرف الصحي لـ77 منطقة ريفية بما نسبته 15.5%، ومنها 16 منطقة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

- وجار دراسة باقي المناطق لتوصيل الخدمة إليها.

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وزارة الإسكان مشروعات مياه الشرب مشروعات الصرف الصحي محافظة الغربية شركة مياه الشرب والصرف الصحي

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