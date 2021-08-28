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زعيم المعارضة التركية يهاجم أردوغان ونظامه بسبب انتشار الفساد في بلاده

السبت 28/أغسطس/2021 - 05:46 م
بوابة الفجر
وكالات
 
أكد زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو،  أن هناك الكثير من الأشخاص يسرقون بلاده من وراء الشعب، قائلًا «عليهم أن يتوقفوا عن نهب مليارات الأمة التي يدسونها في جيوبهم.

 

وأضاف خلال اجتماع قادة الرأي ورؤساء وممثلي المنظمات غير الحكومية في أنقرة، أن الأشخاص الذين يسرقون الدولة هم «عصابة الخمسة»، التي تضم رجال الأعمال التابعين للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ويحصلون على جميع المناقصات في البلاد.

 

وأكد أهمية توجيه الاقتصاد بشكل كامل نحو الإنتاج، وألا تسيطر البطالة على المجتمع بشكل أوسع، مشيرًا إلى أهمية بناء دولة اجتماعية قوية تقف بجانب الفقراء والمحتاجين.

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