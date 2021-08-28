خبراء يُجيبون.. هل تسبب "كورونا" في انتشار الأمراض النفسية بالعالم؟

أزمات نفسية عديدة تُلاحق الأشخاص حول العالم بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا وتفشيه في دول العالم، مما يُرجح فرضية انتشار أمراض نفسية بسبب الخوف من الفيروس.





وأكد "خبراء" أن فيروس كورونا كان سببًا في انتشار بعض الأمراض نتيجة الجلوس داخل المنازل لفترات طويلة، منها وجود اضطرابات نفسية والتي قد تؤدي إلى الانتحار.





الغلق التام السبب

وهنا، قال الدكتور وليد هندي، استشاري الطب النفسي، أن فيروس كورونا تسبب في زيادة الحالات المصابة بمتلازمة الكوخ وهي التي تأتي نتيجة احتجاز مجموعة من الأفراد داخل مكان منعزل ومغلق لمدة طويلة، مثل الجلوس في البيوت لمدة طويلة في غرفة مغلقة، وظهرت بشكل كبير في العالم بسبب أحداث كورونا التي أدت إلى غلق التام في الدول وأدى ذلك إلي هذا الاضطراب النفسي.





وأضاف "هندي" في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن أعراض هذه المتلازمة التي زادت بسبب كورونا الآتي: "هو النوم والأرق وعدم الثقة في الأشخاص المحيطين، بجانب الاضطرابات النفسية التي قد تؤدي إلى الانتحار".





آثار سلبية وإيجابية

ومن جانبه قال الدكتور عبد الله غازي، استشاري الطب النفسي، إن تعريف المتلازمة هي عبارة عن مجموعة من الأعراض تم الوصول إليه وبعد ذلك تم تعريفها باسم متلازمة كذا حسب المرض.





وأضاف "غازي" في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أنه لا يوجد متلازمة يطلق عليها متلازمة كورونا ولكن آثر كورونا عبارة عن بعض الاضطرابات النفسية والاجتماعية، ولذلك يوجد أثار إيجابية وسلبية من فيروس كورونا.





واختتم استشاري الطب النفسي، أن من آثار كورونا الإيجابية هو التقرب الأسري ومعرفة الآباء أبناءهم، ولكن من السلبيات هو زيادة عدد الطلاق وزيادة الخلافات الأسرية ولكن كل هذا لا نقدر أن نعرفها بالمتلازمة.