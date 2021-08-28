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لهذا السبب.. أحمد حاتم يكرم من المركز الكاثوليكي

السبت 28/أغسطس/2021 - 07:12 م
بوابة الفجر
منار داود
نشر الفنان أحمد حاتم صور له أثناء تكريمه من المركز الكاثوليكي على مسلسل ليه لأ 2، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

علق "حاتم" على الصورة قائلًا:" من ندوة وتكريم المركز الكاثوليكي المصري لمسلسل ليه لأ2".


ويذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حاتم مسلسل "ليه لأ " وهو بطوله منة شلبي، سليم مصطفى، مراد مكرم، دنيا ماهر، سارة عبد الرحمن، وهو من إخراج مريم أبو عوف، وتأليف مريم نعوم.
لهذا السبب.. أحمد حاتم يكرم من المركز الكاثوليكي
لهذا السبب.. أحمد حاتم يكرم من المركز الكاثوليكي
لهذا السبب.. أحمد حاتم يكرم من المركز الكاثوليكي
لهذا السبب.. أحمد حاتم يكرم من المركز الكاثوليكي
لهذا السبب.. أحمد حاتم يكرم من المركز الكاثوليكي
لهذا السبب.. أحمد حاتم يكرم من المركز الكاثوليكي

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