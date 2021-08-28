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عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل نجمه إلى مالاتيا سبور التركي

السبت 28/أغسطس/2021 - 05:59 م
الاهلي
الاهلي
أشرف عبد الناصر

وافق مسئولو الأهلي على رحيل الكونغولي والتر بواليا لاعب الفريق الأو لكرة القدم بالنادي إلى فريق مالاتيا سبور التركي على سبيل الإعارة.

وجاء ذالك لمدة موسم واحد مقابل 300 ألف دولار، بعد أن قرر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء الاستغناء عن خدمات اللاعب بسبب عدم قناعته بقدراته الفنية.

وحصل بواليا على 100 ألف دولار من الأهلي باقي مستحقاته هذا الموسم، ومن المفترض أن يغادر القاهرة خلال الساعات القادمة للخضوع للكشف الطبي في تركيا قبل الإعلان رسميا عن ضمه للفريق التركي.

واختتم الأهلي مشواره في الدوري العام بفوز هام على أسوان بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة على ملعب السلام.

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والتر بواليا مالاتيا سبور التركي رحيل بواليا الاهلي

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