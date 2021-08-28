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عاجل - عقوبة نارية في انتظار شيكابالا.. تعرف عليها

السبت 28/أغسطس/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
علاء خليف
كشفت تقارير صحفية أن اتحاد الكرة المصري استقر على معاقبة محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك بعد أزمته مع أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية، التى تدير الجبلاية، خلال مراسم تتويج الأبيض بدرع الدوري.

وكان شيكابالا اشتبك مع أحمد مجاهد رئيس الجبلاية بسبب رفض الأخير السماح لأسر اللاعبين بالنزول إلى أرضية الملعب للمشاركة في احتفال اللاعبين بدرع الدوري.
وأكدت التقارير أن اتحاد الكرة يدرس الأزمة من مختلف الجوانب، مؤكدة أن الأقرب هو تعرض اللاعب لعقوبة خصوصا أن المشهد كان غير جيد، وكانت هناك عصبية زائدة عن الحد من جانب اللاعب.

وأفادت التقارير أن اتحاد الكرة يتجه لمعاقبة شيكابالا بالإيقاف لمدة 12 مباراة بالإضافة إلى تغريمه ماليا، ولكن لم يتم الاستقرار على القرار بشكل رسمي حتى الآن.

وتوج الزمالك بلقب بطولة الدوري المصري بعدما تصدر الترتيب برصيد 80 نقطة، متفوقا بـ4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 76 نقطة.

الكلمات المفتاحية

شيكابالا الزمالك اتحاد الكرة أحمد مجاهد

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