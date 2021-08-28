الدوري الإسباني.. إيمري يحلم بفك عقدة سيميوني

يستعد فياريال لمواجهة أتلتيكو مدريد في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني غدا، وستكون المباراة بمثابة اختبار لفريق "الغواصات الصفراء" ومديره الفني أوناي إيمري، الذي لم ينجح في الفوز على الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو في 10 مواجهات سابقة في الليجا.





وتواجه المدربان في 10 مباريات سابقة، انتهت 5 منها بفوز "الروخيبلانكوس" بينما كان التعادل هو نتيجة المباريات المتبقية، وهي النتيجة التي قد لا تناسب فياريال في الفترة الحالية، بعد أن تعادل في أول جولتين من المنافسات المحلية، ويسعى للعودة إلى طريق الانتصارات في أقرب فرصة.





وبدأت المواجهات بين سيميوني وإيمري في موسم 2011-2012، عندما كان الأخير يتولى قيادة فالنسيا، وانتهى اللقاء وقتها بالتعادل السلبي، قبل أن يتنقل بعدها مدرب "الغواصات الصفراء" بين عدة أندية بينها إشبيلية وآرسنال وباريس سان جيرمان الفرنسي وسبارتاك موسكو.





أما آخر مواجهة بين المدربين فكان الفوز من نصيب سيميوني وأتلتيكو مدريد في معقل فياريال بهدفين نظيفين، أحرزهما وقتها النجم البرتغالي الشاب جواو فيلكس ولاعب الوسط ألفونسو بيدرازا بالخطأ في مرماه.





يشار إلى أن أتلتيكو مدريد قد حصد الرصيد الكامل من أول جولتين في الدوري ليحتل المركز الرابع بعد بداية الجولة الثالثة وتعادل فالنسيا وريال مايوركا وتصدرهما الجدول بسبع نقاط، أما فياريال فاكتفى بحصد نقطتين من تعادلين في بداية متعثرة للبطولة المحلية.



