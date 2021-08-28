Advertisements

الدوري الإسباني.. إيمري يحلم بفك عقدة سيميوني

السبت 28/أغسطس/2021 - 07:00 م
ايمري
ايمري
وكالات
يستعد فياريال لمواجهة أتلتيكو مدريد في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني غدا، وستكون المباراة بمثابة اختبار لفريق "الغواصات الصفراء" ومديره الفني أوناي إيمري، الذي لم ينجح في الفوز على الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو في 10 مواجهات سابقة في الليجا.

وتواجه المدربان في 10 مباريات سابقة، انتهت 5 منها بفوز "الروخيبلانكوس" بينما كان التعادل هو نتيجة المباريات المتبقية، وهي النتيجة التي قد لا تناسب فياريال في الفترة الحالية، بعد أن تعادل في أول جولتين من المنافسات المحلية، ويسعى للعودة إلى طريق الانتصارات في أقرب فرصة.

وبدأت المواجهات بين سيميوني وإيمري في موسم 2011-2012، عندما كان الأخير يتولى قيادة فالنسيا، وانتهى اللقاء وقتها بالتعادل السلبي، قبل أن يتنقل بعدها مدرب "الغواصات الصفراء" بين عدة أندية بينها إشبيلية وآرسنال وباريس سان جيرمان الفرنسي وسبارتاك موسكو.

أما آخر مواجهة بين المدربين فكان الفوز من نصيب سيميوني وأتلتيكو مدريد في معقل فياريال بهدفين نظيفين، أحرزهما وقتها النجم البرتغالي الشاب جواو فيلكس ولاعب الوسط ألفونسو بيدرازا بالخطأ في مرماه.

يشار إلى أن أتلتيكو مدريد قد حصد الرصيد الكامل من أول جولتين في الدوري ليحتل المركز الرابع بعد بداية الجولة الثالثة وتعادل فالنسيا وريال مايوركا وتصدرهما الجدول بسبع نقاط، أما فياريال فاكتفى بحصد نقطتين من تعادلين في بداية متعثرة للبطولة المحلية.

أخبار تهمك

صفقتان جديدتان في طريقهما إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قرار نارى من ريال مدريد تجاه صفقة مبابي

منذ ساعة و 6 دقيقة

مجزرة في الزمالك.. كارتيرون يطرد 9 لاعبين خارج أسوار القلعة البيضاء

منذ حوالي 3 ساعات

شقيق بدرية طلبة يهددها "انتوا اللي بدأتوا الحرب معايا"

منذ حوالي 5 ساعات

صدمة لنجم ريال مدريد.. أنشيلوتي يُعلن تشكيل الملكي في وجود مبابي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

موسيماني يطلب رحيل نجم الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل نجمه إلى مالاتيا سبور التركي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يلتقي أمير قطر في بغداد

منذ حوالي 5 ساعات

أهداف مباراة بيراميدز وغزل المحلة 6-0 في الدوري المصري

منذ ثلث ساعة

مذبحة القلعة.. موسيماني يطرد 8 لاعبين خارج الأهلي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل - باريس سان جيرمان يُفجر قنبلة نووية في وجه ريال مدريد بشأن مبابي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل- الأهلي يتوصل لاتفاق لضم نجم بيراميدز

منذ يوم

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

منذ يوم

عاجل - عقوبة نارية في انتظار شيكابالا.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعتين

عاجل - باتريس كارتيرون يكتب نهاية رباعى الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يضغط من أجل حسم صفقة بديل ساسي

منذ 34 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:31 م

مجزرة في الزمالك.. كارتيرون يطرد 9 لاعبين خارج أسوار القلعة البيضاء

عاجل - عقوبة نارية في انتظار شيكابالا.. تعرف عليها

06:01 م

عاجل.. قرار نارى من ريال مدريد تجاه صفقة مبابي

06:31 م

مذبحة القلعة.. موسيماني يطرد 8 لاعبين خارج الأهلي

05:02 م

موسيماني يطلب رحيل نجم الأهلي

06:32 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

ads
Advertisements