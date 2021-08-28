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الاثنين.. نسمة عبد العزيز ومدحت صالح في ختام مهرجان قلعة صلاح الدين الأيوبي

السبت 28/أغسطس/2021 - 07:33 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
تختتم فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء حيث تقدم عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها حفلًا في الثامنة مساء الاثنين 30 اغسطس على مسرح المحكى يتضمن بانوراما من الاعمال العربية والغربية التي اعيد توزيعها لتناسب الة الماريمبا منها شط اسكندرية، اكدب عليك، انت عمري، هذه هي الحياة، الدنيا ريشة في هوا، اشكي لمين، ديسباسيتو، الحلوة دي، ماريمبا فلامينكا، حارة السقايين، البخيل وانا وسواح.

وفي العاشرة مساء يقدم النجم مدحت صالح، بمشاركة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته مجموعة من اعماله إلى جانب عددًا من اغاني الموسيقى العربية التي اشتهر باداءها منها "زي ما هي حبها"، "بحلم على قدي"، "ولا تسوى دموع"، "قلب واحد"، "المليونيرات"، "البلياتشو"، "الدنيا علمتني"، "كوكب تاني"، "انا ابن مصر"، "النور مكانه في القلوب"، "وعدي"، "حبيبي يا عاشق"، "ثلاث سلامات"، "الحلوة داير شباكها"، "قارئة الفنجان" و"يا مالكا قلبي".

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